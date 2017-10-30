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На встрече премьеров стран Балтии и Северной Европы Литва надеется на соглашение по энергопроектам

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 30, 16:00   |   Комментариев: 0

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис на этой неделе отправится в Финляндию, где состоятся годовая встреча глав правительств стран Балтии и Северной Европы. На ней представители литовского правительства надеются добиться соглашений по энергетическим проектам.

“Будут обсуждаться вопросы европейской политики безопасности, региональное сотрудничество, энергетики в регионе (…). Важнейшим вопросом является энергетика, мы должны договориться по ряду проектов, также важна поддержка стран Северной Европы. Мы будем ведущими дискуссию по энергетике”, – сказал BNS советник премьера Дейвидас Матулёнис.

С. Сквярнялис должен прибыть в Хельсинки во вторник вечером, основным днем встречи премьеров стран Балтии и Северной Европы будет среда.

“Это традиционное мероприятие, и мы еще раз акцентируем, что наше вовлечение в сотрудничество стран Северной Европы и Балтии является одним из приоритетов внешней политики, это важнейших для нас региональный формат”, – сказал Д. Матулёнис.

Он отметил, что также намечены двухсторонние встречи С. Сквярнялиса с премьерами Дании, Финляндии и Норвегии.

BNS

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