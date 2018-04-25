На встрече с арабскими странами Литва представлена на более низком уровне, чем страны ЕС

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На первой встрече лидеров стран Европы и арабских стран Литву представляет министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Многие другие европейские страны направили на это начавшееся в воскресенье двухдневное мероприятие в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейхе президентов или премьеров.

Президент Даля Грибаускайте отказалась комментировать причины, по которым она не поехала на встречу, а делегировала министра.

«Принято решение, на организуемой в Египте встрече стран Евросоюза (ЕС) и Лиги арабских государств Литву будет представлять министр иностранных дел», — ответила на вопрос BNS президентская пресс-служба.

Как утверждают дипломатические источники, главы государств и правительств представляют 23 или 24 государств ЕС из 28-и.

BNS