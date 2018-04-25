На встрече секретаря Совбеза РФ Патрушева и помощника президента США Болтона тема вмешательства в выборы стала самой острой

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Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона завершилась в Женеве в четверг. Общение чиновников длилось более пяти часов, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров. Стороны не смогли прийти к взаимопониманию по теме вероятного вмешательства России в политический процесс в США.

Встреча проводилась на американской территории — в постоянном представительстве США при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Главными темами встречи стали перспективы возобновления двустороннего диалога на фоне американских санкций, в том числе по вопросам стратегической стабильности, урегулированию в Сирии и на Украине.

Как ожидается, в ближайшее время стороны подведут итоги дискуссий. Болтон проведет пресс-конференцию в американской миссии. С отдельным заявлением на другой площадке, как ожидается, выступит Патрушев. Совместного заявления, выхода к прессе или подписания каких-либо документов не планируется.

«По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть, слабая сама тема обсуждения», — объяснил Патрушев, слова которого приводит РИА «Новости» .

По его словам, в ответ Россия предложила внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран. «Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут», — добавил Патрушев.

Болтон также признал, что главным предметом разногласий стал вопрос о вмешательстве в выборы. «Мы не достигли соглашения с Россией по поводу ее вмешательства в выборы в США», — сказал Джон Болтон. Он добавил, что Вашингтон «не потерпит вмешательства в выборы, которые должны пройти в 2018году». «Мы готовы принять все необходимые меры, чтобы это не произошло», — заверил Болтон, подразумевая российское вмешательство.

Он также добавил, что не поднимал вопрос о предполагаемых хакерских атаках на американские политические партии, о которых заявили ранее в компании Microsoft. «Мы не обсуждали эту тему, поскольку Microsoft не является частью государственных структур США», — сказал Болтон.

Ранее в Microsoft заявили , что хакерская группа Fancy Bear якобы предприняла новую кибератаку на американские политические силы перед промежуточными выборами в Конгресс США. До этого американские компании в области кибербезопасности, а также СМИ и ряд западных стран заявляли, что Fancy Bear работает на российское правительство и связано со спецслужбами.

США могут выйти из СНВ-3

Переговоры прошли в закрытом формате — пресса не попала даже на открывающие встречу приветственные слова. Журналистам пришлось наблюдать за прибытием участников из-за ворот американской миссии. Позднее фотографии с переговоров были распространены пресс-службой представительства США.

В ходе двустороннего обсуждения был затронут «широкий круг вопросов, в том числе касающихся проблематики нераспространения ядерного оружия применительно к ядерной проблеме Корейского полуострова, и совместного Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», сказал пресс-секретарь Совбеза РФ Евгений Аношин.

По его словам, рассматривались российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 или Новый ДСНВ). Также обсуждались вопросы, касающиеся «ситуации в различных регионах мира, включая Ближний Восток и Северную Африку, в особенности Сирию и Афганистан, а также Европу, в частности Украину», сказал пресс-секретарь Совбеза РФ, слова которого приводит «Интерфакс» .

США рассматривают возможность отказа от СНВ-3. «Есть ряд возможностей, которые рассматривает правительство США: надо ли заключить новое соглашение, изменить прежнее или же отказаться от такой модели контроля над вооружениями, которая предусмотрена московским соглашением 2002 года», — сказал Болтон по итогам встречи.

Он добавил, что дата переговоров по этому вопросу не определена. «Я думаю, это хорошо характеризует ситуацию», — указал Болтон.

РФ хочет говорить с США больше об Арктике, чем об Украине

Николай Патрушев сказал, что на встрече обсудили «двусторонние отношения, противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции и организованной международной преступности».

«Каждая из сторон отметила важность взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес», — сказал Аношин. По его словам, стороны согласились, что советы безопасности двух стран продолжат начатый диалог.

Одной из тем, по которой будет проще договориться, является вопрос взаимодействия в Арктике, полагает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, принимавший участие во встрече в Женеве.

«Думаю, что одно из направлений, где возможно определенное движение к поиску конструктивных схем и решений — это Арктика, — подчеркнул Рябков. — Мы сейчас должны наращивать усилия по расширению перечня тех вопросов, где, по крайней мере, существует обоюдная заинтересованность вести диалог и вместе работать, Арктика — один из них».

Напротив, диалога по теме «украинского кризиса» не получилось. По словам Патрушева, стороны затронули этот вопрос «в кратком режиме».

Москве не удалось выторговать уступку для Тегерана

Еще одной темой, в которой, возможно, проще найти точки взаимопонимания, стал «сирийский вопрос». «Наша цель состоит в том, чтобы все иранские силы возвратились (из Сирии) в Иран. Я думаю, что эта та цель, с которой согласился бы президент Путин», — сказал Болтон на пресс-конференции в Женеве. При этом он отметил, что вопрос иранского военного присутствия в Сирии обсуждался на его переговорах с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

В то же время он выразил мнение, что добиться ухода Ирана из Сирии будет непростой задачей. Он уточнил, что в разговоре с Патрушевым, в частности, речь шла о способах достичь данной цели. По словам Болтона, на этих переговорах США вновь отвергли предложение России, согласно которому Иран ограничивает свое присутствие в регионе в обмен на приостановку Вашингтоном введения санкций против Ирана, связанных с экспортом нефти.

«Секретарь Патрушев упомянул предложение, которое россияне высказывали ранее Израилю, Франции и Германии о географических ограничениях на (присутствие ) иранских сил в обмен на то, что Соединенные Штаты приостановят введение нефтяных санкций, намеченных на начало ноября. Это предложение мы отвергали ранее и отвергли сегодня опять, — заявил Болтон. — Санкции возвращаются обратно… Это ясно».

NEWSru.com