На выборах ожидается новшество – бюллетени трех цветов

Главная избирательная комиссия (ГИК) решила, что 12 мая на выборах люди получат бюллетени разных цветов. Каждый из них будет предназначен разным вопросам – президентским выборам и двум референдумам, сообщает LRT.lt.

Такое решение принято по простым причинам. По словам члена ГИК Вилюса Сямяшки, одна из причин – облегчение работы для тех, кто будет подсчитывать голоса. Поскольку все три бюллетеня будут бросать в одну урну, избирательным комиссиям будет проще сортировать бюллетени.

Помимо этого, избирателям важно знать, что они не обязаны брать все три бюллетеня. За каждый бюллетень придется подписаться отдельно, но необязательно за все. Например, избиратель может решить подписаться за два референдума, но не за президентские выборы, или подписаться за президентские выборы и один из референдумов и т.д.

12 мая в Литве пройдут выборы президента. В этот же день состоятся два референдума – о сохранении гражданства и сокращении числа членов Сейма.