На выборах президента Литвы лидирует Г. Науседа

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Во втором туре выборов президента Литвы лидирует независимый кандидат Гитанас Науседа, показывают первые результаты.

Как показывают результаты с 565-и участков из 1972, Г. Науседа получил 75% голосов, а кандидат консерваторов, член сейма Ингрида Шимоните — 24%.

Эти результаты отражают голосование в регионах, результаты голосования в Вильнюсе и Каунасе еще не подсчитаны. По словам политических экспертов, голоса в крупных городах, скорее всего, будут благоприятствовать И. Шимоните.

Явка во втором туре выборов президента Литвы составила 53,43%, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

Явка была ниже, чем в первом туре выборов две недели назад, но выше, чем во втором туре выборов президента в 2014 году.

BNS