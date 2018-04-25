На выборах президента Зимбабве победил действующий глава государства

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На выборах президента Зимбабве выиграл Эммерсон Мнангагва — действующий глава государства, который руководит африканской страной после отстранения от власти Роберта Мугабе в ноябре 2017 года.

75-летний Мнангагва, известный под прозвищем Крокодил , набрал 50,8% голосов. Его основной соперник — кандидат от оппозиционного альянса «Движение за демократические перемены» (MDC) Нельсон Чамиза — 44,3%, сообщает BBC .

Нынешние выборы в Зимбабве — это первое голосование после свержения Роберта Мугабе, который оставался у власти более 35 лет. Граждане страны одновременно выбирали парламент и президента. По итогам парламентских выборов правящая партия ZANU PF получила большинство мест в кабинете министров.

Оппозиция объявила власти в фальсификации итогов выборов, в стране начались беспорядки . Правительство отправило к демонстрантам, вооруженным камнями, военную технику и вертолет. В результате столкновений погибли шесть человек, сообщает Reuters.

Ранее Мнангагва возложил вину за эти смерти на оппозицию. После подведения итогов выборов глава государства через Twitter поблагодарил соотечественников и призвал к единству и миру.

NEWSru.com