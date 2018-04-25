На выборах в Эстонии произошел «правый» поворот: русскоязычным гражданам ничего не светит

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На парламентских выборах в Эстонии после подсчета всех бюллетеней лидирует оппозиционная праволиберальная Партия реформ.

После обработки 100% бюллетеней она получает 28,8% и 34 мандата в парламенте из 101 (на четыре больше, чем у нее сейчас). На втором месте — возглавляющая правительство Центристская партия с 23% (26 мандатов, на один меньше). За ней идут Консервативная народная партия Эстонии (17,8%, 19 мандатов, на 12 больше), «Отечество» (11,4%, 12 мандатов или на два меньше) и Социал-демократическая партия (9,8%, 10 мандатов или на пять меньше). Остальные партии не проходят пятипроцентный барьер.

Голосование на выборах в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) прошло в воскресенье, 3 марта. Выборы проходили на 451 избирательном участке страны. За победу боролись 10 партий и 15 независимых кандидатов. Всего на выборах были выдвинуты 1099 кандидатов.

После победы Партия реформ уже заявила, что намерена создать правящую коалицию с консервативной партией «Отечество» и Социал-демократической партией.

«У Партии реформ есть две возможности для формирования правительства: либо с партией «Отечество» и Социал-демократической партией, либо с Центристской партией. Прежде всего мы хотим провести консультации с возможными партнерами по коалиции», — заявила председатель Партии реформ Кая Каллас в интервью порталу ERR, отметив, что с Центристской партией (которая заняла второе место на выборах — прим. ред.) у них много «различий в трех вопросах: налогах, гражданстве и образовании на эстонском языке».

«Мы не начинаем переговоры, а нащупываем общие позиции. Я бы не выделяла никого конкретного, хотелось бы посмотреть, с кем будет больше пересечений во взглядах», — сказала Каллас.

Права русскоязычного населения будут ущемляться ускоренными темпами

Как отмечают местные наблюдатели, в Эстонии произошел «правый» поворот, так как победившая Партия реформ представляет правый истеблишмент Эстонии и ЕС. Эксперты полагают, что в ближайшее время в стране ожидается политическая перестройка в двухпартийную систему, как это принято в США и Великобритании.

Напомним, социал-демократы и «Отечество» входили в правящую коалицию, которую возглавляла Центристская партия. Но отношения между двумя партиями далеки от идеальных по многим вопросам, в том числе, по вопросам Глобального договора о миграции, об образовании на эстонском и русском языках, а также по русскоязычному населению.

Что касается победившей Партии реформ, то ее лидеры неоднократно заявляли, что образование в Эстонии должно быть только на эстонском языке, а проблемы безгражданства надо решать только в соответствии с принятыми ранее ограничениями. По их мнению, существование русского языка в стране раскалывает эстонское общество, поэтому официального использования русского языка не должно быть.

Эксперты и политологи уверены, что прошедшие выборы означают, что права 300-тысячного русскоязычного населения Эстонии будут и далее ущемляться, и русское население вполне ожидаемо столкнется с новыми трудностями. Улучшения отношений между Эстонией и Россией также ждать не стоит. Партия центристов, которая долгое время считалась наиболее конструктивной политической силой по отношению к РФ, выборы проиграла. И даже в случае ее участия в коалиции она вынуждена будет «сдать» свои позиции в отношении «русского вопроса».

Центристы винят в своем проигрыше отсутствие денег и миграционный кризис

Центристская партия Эстонии (ЦП), которая имеет репутацию пророссийской, поддерживает сохранение русских школ, отмену статуса «неграждан» и выступает за нормализацию отношений с Россией, проиграла выборы Партии реформ из-за недостатка финансовых ресурсов на ведение кампании.

Такое мнение в беседе с ТАСС высказала министр экономики и инфраструктуры страны Кадри Симсон, являющаяся вице-председателем партии центристов.

«Мы ожидали лучшего результата, потому что эстонская экономика хорошо развивается, у нас заметный экономический рост, мы провели большую налоговую реформу, — сказала она. — В целом поддержка нашей агитационной кампании на улицах была очень большой, а опросы общественного мнения показывали, что у нас есть шансы выиграть выборы».

«Трудно сказать, почему, — добавила Симсон. — Моя догадка в том, что это связано с ходом кампании. У Партии реформ больше денег, ее кампания на телевидении была очень заметной. Наша кампания была ограниченной из-за недостатка финансовых ресурсов».

Кроме того, в поражению мог привести инициированный центристами переход к более прогрессивной ставке подоходного налога, который оттолкнул от партии бизнес-сообщество.

Еще одной причиной стали националистические настроения, усилившиеся в связи с миграционным кризисом в Эстонии, как и в других странах Восточной Европы.

Ранее в понедельник вице-председатель «центристов», министр образования и научных исследований Майлис Репс предположила, что русскоязычные избиратели отвернулись от Центристской партии в Эстонии из-за высказываний премьер-министра, лидера этой партии Юри Ратаса в поддержку НАТО и санкций против РФ.

NEWSru.com