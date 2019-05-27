На выборах в Европарламент победили консерваторы

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На выборах Европарламента (ЕП) в Литве лучше других показала себя партия консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ), которая получила 18,6% и три мандата в ЕП.

Согласно предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье за консерваторов в общей сложности проголосовало более 245,9 тыс. избирателей.

С учетом первоочередности голосов, эта партия направит в ЕП профессора университета им. Витаутаса Великого Людаса Мажилиса, экс-премьера Андрюса Кубилюса и члена сейма Расу Юкнявичене.

Второе место на выборах ЕП заняла Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП). Она набрала 199,2 тыс. или 15% голосов и претендует на два мандата в ЕП.

Социал-демократов третий срок полномочий будет представлять в ЕП Вилия Блинкявичюте и член сейма Юозас Олякас.

Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) получил 157,6 тыс. или почти 12% голосов и должен получил два мандата. Европарламентарием продолжит работу Бронис Ропе, второе место у бывшего знаменитного баскетболиста Шарунаса Марчюлёниса, который не состоит в этой партии.

На четвертом месте — непарламентская Партия труда (ПТ). За нее на выборах проголосовало более 113 тыс. или почти 8,6% избирателей .В ЕП «трудовиков» по-прежнему будет представлять лидер этой партии Виктор Успасских.

Занявшее пятое место Литовское либеральное движение (ЛЛД) получило более 82 тыс. или более 6% голосов. Второй срок полномочий в ЕП будет работать представитель этой партии Пятрас Ауштрявичюс.

Удалось получить мандат и впервые участвовавшему в выборах ЕП общественному избирательному комитету.

Хотя в выборах участвовало пять комитетов, только «Поезд Аушры Мальдейкене» набрал необходимое число голосов для получения мандата. За него проголосовало 80,7 тыс. или 6% избирателей.

В ЕП будет работать лидер этого списка, парламентарий А. Мальдейкене.

Еще один мандат получил «Блок Вальдемара Томашевского» — коалиция Союза христианских семей и Русского альянса, набравшая 69 тыс. или более 5% голосов.

Третий срок полномочий работать в ЕП претендует председатель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) В. Томашевский.

Пять лет назад на выборах в ЕП лучше всех выступили консерваторы и социал-демократы. Тогда за СО — ХДЛ проголосовало 16,46% избирателей, за ЛСДП — 16,3%. Третьим было ЛЛД с 15,63% голосов, четвертрым — партия «Порядок и справедливость» с 13,46% голосов.

Все эти четыре партии получили по два мандата в ЕП.

Пять лет назад по одному мандату получили ПТ (12,1%), коалиция ИАПЛ и Русского альянса (7,6%) а также Литовский союз крестьян и зеленых (6,24%).

BNS