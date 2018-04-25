На выборах в Европарламент список «трудовиков» возглавит В. Успасских

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Лидер Партии труда (ПТ) Виктор Успасских поведет партию на майские выборы в Европарламент, сообщила во вторник партия.

«Доверие людей, которое я получил, участвуя на выборах мэра Вильнюса, свидетельствует о том, что избиратели мне доверяют, поэтому я обязан принять вызов и на других выборах, поэтому согласился вести Партию труда в Европейский Парламент (ЕП). К тому же, сформировалась хорошая, надежная и компетентная команда», – цитируются в пресс-релизе слова председателя ПТ.

В начале марта В. Успасских на выборах мэра Вильнюса остался третьим, набрав почти 11% голосов избирателей.

В списке, состоящем из 22 кандидатов, вторым номером вписан бывший министр сельского хозяйства Вигилиюс Юкна, третьим – европарламентарий Валянтинас Мазуронис, далее следует советник фракции Альняса либералов и демократов за Европу в ЕП Юстина Барнард, член сейма Валянтинас Букаускас.

Ровно половина мест в списке досталось женщинам.

«Список мы составляли с учетом важных критериев – профессионализма и готовности работать, прежде всего, во благо жителей Литвы. В отличие от правительства, у нас нашлись и профессионалы-мужчины, и профессионалы-женщины», – сказал В. Успасских.

Выборы в Европарламент состоятся 26 мая.

BNS