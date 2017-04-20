На выходных в Литве ожидается дождливая и ветреная погода

Конец недели будет дождливым и ветреным, предупреждает Гидрометеослужба страны.

В пятницу во многих местах пройдут дожди, ночью местами слабый снег с дождём, гололёд.

В субботу также возможны осадки, днём преимущественно кратковременные. Ветер юго-западный, западный, временами порывистый 15–18 м/сек, днём – 15–20 м/сек. Температура ночью – от 4 градусов ниже нудя до плюс 1, кое-где в западных районах – 2-4 градуса тепла. Днём прогнозируется 4-9 градусов тепла.

В субботу также возможны осадки. Ветер юго-западный, западный, переходящий в северо-западный, порывистый 15–20 м/сек, на взморье ночью и днём – 21-23 м/сек. Температура ночью – 0-5, днём – 3-8 градусов тепла.

В воскресенье ветер несколько стихнет, но станет ещё прохладнее: ночью – 0-3, днём – 4-6 градусов тепла, возможен снег с дождём.

На следующей неделе ожидается небольшое потепление, может быть дождь.

BNS

Метки: Литва, Погода