Началась вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына

Во вьетнамском Ханое в среду, 27 февраля, началась вторая встреча президент США Дональда Трамп и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.
Трамп на встрече выразил надежду, что саммит будет «очень успешным». В свою очередь Ким Чен Ын также уверен, что второй саммит КНДР — США принесет реальный результат.
Он отметил, что Трамп проявил мужество, приняв участие во втором саммите КНДР — США. Ким Чен Ын добавил, что КНДР и США вместе преодолевают недоверие и проблемы.
Трамп, в свою очередь, назвал Ким Чен Ына «великим лидером», а также заверил, что США помогут КНДР реализовать ее экономический потенциал.
«Я думаю, что ваша страна обладает великолепным экономическим потенциалом, он невероятный и не имеет границ. Я думаю, что вас ждет великолепное будущее, поскольку вы великолепный лидер. Я хочу увидеть, как это произойдет, и мы поможем сделать так, чтобы это произошло», — подчеркнул Трамп.