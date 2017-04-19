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Начальником Военной академии Литвы стал генерал А.Вайчелюнас

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 18, 18:00   |   Комментариев: 0

Начальником Военной академии Литвы, согласно сообщению Минобороны, станет бригадный генерал Альгис Вайчелюнас.

Руководство над единственным в стране высшим военным учебным учреждением он в среду переймёт у полковника Раймундаса Матулиса, который пробыл на этом посту два года.

До последнего времени А.Вайчелюнас служил генеральным инспектором Минобороны.

Один из создателей Литовской армии А.Вайчелюнас службу начал в 1991 г., в 1996-м завершил учёбу а Академии начальников генштаба Бундесвера в Германии и был назначен начальником штаба бригады Сухопутных войск “Geležinis Vilkas”. Позднее возглавил Военную академию Литвы и международный Балтийский оборонный колледж в Эстонии.

А.Вайчелюнас также возглавлял Сводный штаб армии, был делегирован Главную ставку союзнически сил НАТО в Европе  (SHAPE). Имеет степень магистра.

BNS

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