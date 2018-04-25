Началось рассмотрение дела В. Титова в суде

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Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду приступил к рассмотрению дела об импичменте члену горсовета Клайпеды Вячеславу Титову.

Горсовет Клайпеды просит суд разъяснить, нарушил ли политик присягу, обвинив партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса в убийствах невинных мирных жителей.

В. Титов сказал, что опирается на данные советского суда и чувствует, что его преследуют за выраженное им мнение.

Однако историки подчеркивают, что при расследовании партизанского сопротивления в Литве нельзя опираться только на дела их палачей — КГБ, потому что в них немало фальшивых утверждений, очерняющих партизан.

Прокуратура начала досудебное расследование по поводу высказываний В. Титова.

BNS