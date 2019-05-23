Начато расследование относительно журналиста Ш. Чярняускаса

Государственная инспекция по защите данных Литвы в среду сообщила, что начала расследование относительно вероятно незаконных действий журналистам Шарунаса Чярняускаса.
Бывший глава отдела расследований новостного портала 15min.lt был уволен с работы, когда выяснилось, что он делал аналитические материалы о предприятиях и публичных лицах для третьих лиц и получал за это вознаграждение.
Инспекция сообщила, что выясняет ситуацию «относительно вероятно незаконного сбора одним из представителей СМИ информации и личных данных о физических и юридических лицах из государственных реестров».
Цель расследования — установить, не были ни нарушены правила Евросоюза (ЕС) о хранении личных данных.
Единый регламент защиты данных предусматривает административный штраф за незаконное обращение с личными данными.
Инспекция по защите данных указала, что проводит расследование в связи с обнародованной информацией.
Ш. Чярняускас подтвердил, что делал аналитические материалы для пиар-агентства VIP Viesosios informacijos partneriai (vipcommunications).
Расследование о действиях журналиста начала и полиция.
Фото Šarūnas Černiauskas/ facebook.com
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