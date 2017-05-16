Начинается государственный визит президента Литвы в Индонезию

Начинается государственный визит президента Литвы Дали Грибаускайте в Индонезию.

Это первый в истории государственный визит руководителя Литвы в эту страну. Д. Грибаускайте встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо и председателем парламента Сетьей Нованто.

На встречах особое внимание будет уделено развитию экономических отношений Литвы и Индонезии, информировало президентское ведомство.

В ходе визита планируется подписать соглашения о сотрудничестве в областях энергетики, транспорта. Также будет обсуждаться сотрудничество в секторах сельского хозяйства, туризма, науки и инноваций, укрепление торговых связей.

“В сельскохозяйственной сфере мы заинтересованы в получении упрощенных сертификационных разрешений и упрощенных процедур для экспортеров сельхозпродукции – мяса, молока”, – сказала президент радио LRT на прошлой неделе.

В индонезийской столице Джакарте пройдет первый двусторонний энергетический форум, на нем состоится обмен опытом развития деятельности терминалом сжиженного природного газа (СПГ), будут обсуждаться возможности сотрудничества в области обновляющейся энергетики. По словам Д. Грибаускайте, Литва и Индонезия могут сотрудничать не только в связи с СПГ, но предложить свой опыт в областях солнечной энергетике, технологи биотоплива.

“Литва уже считается прогрессивной страной в производстве солнечных батарей, производителем технологий биотоплива, а, например, примерно у 50 млн. жителей в Индонезии нет доступа к электросетям, и такие технологии этой стране очень нужны. Это огромная возможность для литовских предприятий представить свои производство, изобретения, технологии и получить успешное сотрудничество”, – сказала президент Литвы радио LRT.

Индонезия является четвертым крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире, обращает внимание президентское ведомство.

В возглавляемой президентом делегации Индонезию также посетят министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и вице-министр сельского хозяйства Роландас Тарашкявичюс.

Численность населения Индонезии превышает 250 млн. человек, это крупнейшая экономика в Юго-Восточной Азии.

BNS

Метки: Даля Грибаускайте, Литва, природный газ