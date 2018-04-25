Начинается консервация 8-ого блока электростанции Lietuvos elektrine

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Компания Lietuvos energijos gamyba (LEG), которая контролирует электростанцию Lietuvos elektrine и не будет предоставлять услуги стратегического резерва в 2019 году, с января начинает консервацию построенного почти 50 лет назад 8-ого блока электростанции. Год назад уже законсервирован действовавший полвека 7-ой блок. Это делается с целью снизить затраты электростанции.

Однако оба блока будут использованы в июне при проведении испытаний изолированной работы энергосистем стран Балтии в рамках подготовки к проекту синхронизации с сетями материковой Европы.

Председатель правления и гендиректор LEG Эгле Чюжайте в декабре сказала, что оба старых блока — 7-ой и 8-ой не могут быть конкурентоспособными на рынке низких цен на электроэнергию и покрывать затраты на их содержание.

Новый 9-ый блок в 2019 году, как и в прошлом году, будет предоставлять услугу третичного резерва активной мощности, предназначенного для управления напряжением в сети 330 киловольт и восстановления вторичного резерва мощности. Он также будет использоваться при испытаниях системы в изолированном режиме в июне.

BNS