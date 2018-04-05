Начинается отбор участников в экспедицию “Миссия – Сибирь”

В четверг начинается отбор участников в экспедицию “Миссия – Сибирь” этого года.

Желающие отправиться в экспедицию должны заполнить анкету в Интернете до 30 апреля. После этого этапа отобранные участники будут приглашены в испытательный поход, который традиционно проходит в Литве, чтобы восстановить вызовы, ожидающие его участников в Сибири. Тогда будет сформирована окончательная команда экспедиции, которая летом отправится в Сибирь, информируют организаторы.

В этом году состоится уже 17-ая экспедиция проекта “Миссия – Сибирь”. Участники этих экспедиций посещают места ссылок литовцев и приводят там в порядок захоронения литовцев.

“Появившийся 12 лет назад проект сейчас насчитывает более 140 приведенных в порядок литовских захоронений, десятки встреченных литовцев и тысячи людей, содействовавших сохранению истории ссылок в Литве”, – говорится в сообщении организаторов.

Маршрут экспедиции этого года еще только планируется.

“В этом году во время отбора мы стремимся разрушить мифы об экспедициях. Зачастую люди останавливают себя и даже не пытаются участвовать в отборе, так как у них неправильное представление о том, какие люди могут участвовать в экспедиции. Одни считают, что в экспедицию попадают только учителя истории или студенты, другие полагают, что туда могут отправиться только опытные участники походов или те, кто безупречно владеет русским языком, но это неправда. В экспедиции ездили самые разные люди – от официантов до геодезистов, и русский язык никогда не был критерием отбора. Главное в отборе – мотивация и желание стать членом семьи “Миссия – Сибирь” не на несколько недель, а на всю жизнь”, – говорит глава проекта Раминта Кежялите.

Организаторы подчеркивают, что “Миссия – Сибирь” – это нечто большее, чем просто две недели в Сибири, так как по возвращени в Литву участников ждут презентации по всей Литве и в мире: в школах, библиотеках, на предприятиях.

“Две недели в экспедиции – только способ прикоснуться к истории. Главный этап ожидает по возвращении, потому что только делясь тем, что мы испытали в экспедиции, мы превращаем зачастую скучно звучащие для молодежи факты и цифры о ссылках в живую и захватывающую историю”, – говорит Р. Кежялите.

После того, как СССР оккупировал Литву, за период 1940 – 1953 годов из Литвы было сослано около 130 тысяч человек.

BNS

Метки: Литва