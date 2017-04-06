Начинается прямое голосование на выборах председателя ЛСДП

В четверг в отделениях Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) начинается голосование на прямых выборах председателя партии.

На этот пост претендуют пять кандидатов: члены сейма Артурас Скарджюс и Андрюс Палёнис, министр экономии Миндаугас Синкявичюс, вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас и экс-парламентарий Мантас Варашка.

Сейчас ЛСДП возглавляет экс-премьер Альгирдас Буткявичюс. Свое решение не претендовать на пост лидера партии он объяснил неудачей, которая постигла партию на осенних выборах в сейм. На этих выборах ЛСДП получила 17 мандатов из 141 и осталась третьей.

После неудачных парламентских выборов председатель партии А. Буткявичюс в начале ноября сообщил, что хочет уйти в отставку, но партсовет это не поддержал.

Социал-демократы впервые выбирают своего председателя на прямых выборах. Результаты намечается обнародовать 10 апреля.

До этого времени председатели ЛСДП избирались на съездах.

В ЛСДП состоит более 20 тыс. человек, это крупнейшая партия в Литве.

BNS

Метки: Литва, ЛСДП