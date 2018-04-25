Начинается сезон болезней. Как получить выплату за дни, предназначенные для выздоровления?

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С похолоданием в «Содре» наплыв жителей, которые интересуются выплатами по болезни. Тем не менее единственное место, где больной должен быть, это кабинет врача, а подать прошение на выплату по болезни можно непосредственно по мобильному телефону, даже не выходя из дома, и можно спокойно выздоравливать.

«Содра» напоминает о некоторых наиболее важных вопросах, которые должны знать люди, чтобы полагающиеся им выплаты за период временной нетрудоспособности выплачивались быстро.

Подайте просьбу по Интернету

«Можно смело утверждать, что человек может получить все услуги социального страхования, начиная от выплат по материнству до пенсии, ни разу не побывав в «Содре». Все просьбы или документы можно представить по Интернету, а информацию получить по электронной почте», — говорит заведующий отделом управления обслуживания клиентов «Содры» Эвальдас Микутис.

Выплаты по болезни — не исключение. Чтобы получить эту выплату, надо подать просьбу и сделать это, присоединившись к личной странице в «Содре». Достаточно открыть интернет-страницу «Содры», нажать указатель «Присоединиться» и воспользоваться электронной подписью или электронным банковским счетом.

Важно знать, что это можно сделать только один раз, и человек может подать бессрочную просьбу по вопросу выплаты в случае болезни на все случаи, а о выплатах он будет информирован по электронной почте, поэтому в разделе важно указать свою электронную почту, по которой «Содра» пришлет актуальную информацию.

В случае болезни человеку надо обратиться к врачу, который выдаст электронное удостоверение нетрудоспособности, а пациенту, который подал просьбу, полагающуюся выплату по болезни «Содра» переведет на указанный счет.

«Надо заметить, что некоторые граждане, которые болели, скажем, прошлой зимой и имели документ о нетрудоспособности, до сих пор не подали просьбу на получение выплаты в случае болезни. Это можно сделать в течение года со дня окончания болезни. Или же можно просьбу о выплате подать заранее, не дожидаясь, когда вы заболеете. Проверить, есть ли еще неоплаченные свидетельства по нетрудоспособности, можно также на личной страничке», — рассказывает Микутис.

В какой срок выплачивается выплата?

Если человек подал бессрочную просьбу о выплате в случае болезни, то он может быть спокоен. Если выплата ему полагается, она будет переведена, как только будет принято решение.

Решение о выделении выплаты по болезни принимается в течение 10 рабочих дней после того, как из лечебного учреждения и от работодателя будут получены необходимые данные и документы. Выплата по болезни выплачивается в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения. Указанные сроки по возможности наиболее длительные, поэтому может быть, что полагающуюся выплату по болезни человек получит быстрее.

Уход за больным ребенком и выплаты

Важно знать, что выплата в случае болезни выплачивается и членам семьи, которые ухаживают за ребенком, супругом, родителями. Отметим, что независимо от того, на какой срок врач выдает свидетельство о временной нетрудоспособности, продолжительность выплат по уходу ограничена. Эта выплата выплачивается не более чем за 7 календарных дней, если вы ухаживаете за близкими людьми старше 14 лет, и не более чем за 14 календарных дней, если вы ухаживаете за ребенком в возрасте до 14 лет.

Отметим, что выплату этого вида могут получить и дедушка с бабушкой за уход за внуком. Важно, чтобы один из стариков, который будет ухаживать за больным внуком, работал и был застрахован на случай болезни. Выплата может быть выделена и за уход за ребенком дошкольного возраста, когда в детском саду-яслях или в школе (в дошкольной группе) объявляется карантин.

Размер выплат

Размер выплат зависит от получаемого дохода. В случае болезни застрахованного за первые два дня болезни работодатель выплачивает выплату в размере 80-100% заработной платы. Начиная с третьего дня нетрудоспособности, «Содра» выплачивает выплату по болезни в размере 80% компенсируемой заработной платы человека.

Выплату по уходу за больным членом семьи с первого дня выплачивает «Содра». Эта выплата составляет 85% размера компенсируемой заработной платы человека. Минимальный размер насчитанной выплаты по болезни за один день составляет 6,59 евро, а максимальный — 70,34 евро, в случае ухода за членом семьи выплата составляет 74,73 евро.

Как известно, в начале следующего года ожидаются изменения. Хотя выплаты в случае болезни останутся в том же размере, изменится их процентное выражение. В 2019 году «Содра», начиная с третьего дня нетрудоспособности, будет выплачивать человеку пособие в размере 62,06%, а в случае ухода за больным членом семьи — 65,94% средней заработной платы. Эти выплаты будут подсчитываться от индексированной в 1,289 раза заработной платы.

Выплаты работающим самостоятельно

Все самостоятельно работающие граждане, за исключением тех, кто оказывает услуги по свидетельству о предпринимательстве, в случае заболевания также могут получить выплаты.

Такие выплаты им выплачиваются после того, как граждане декларируют свой доход до начала мая и платят взносы по социальному страхованию или же сразу, если взносы по социальному страхованию они платят авансом. Размер выплат зависит от уплаченных взносов.

Если вы работаете самостоятельно по свидетельству об индивидуальной деятельности и заболели, то надо немедленно обращаться к врачу. Врач выдаст свидетельство о временной нетрудоспособности. Если вы не платите взносы авансом ежемесячно, то выплату по болезни вы получите, когда в следующем году декларируете свой доход и уплатите взносы за 2018 год. Обращаем внимание, что выплату по болезни вы получите только в том случае, если за последние 12 месяцев до первого дня временной нетрудоспособности по болезни вы уплатили взносы по социальному страхованию от суммы доходов не меньше трех минимальных месячных заработных плат или же за последние 24 месяца от суммы не менее 6 минимальных заработных плат.

Если уже сейчас вы заполните на странице «Содры» бессрочную просьбу о выплате в случае болезни, позднее вам ничего не надо будет делать, а когда «Содра» примет решение о выделении выплаты по болезни и будет подсчитан ее размер, то средства будут переведены на указанный вами счет.

Информация «ЛК», BNS