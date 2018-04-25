Начинается визит спикера сейма Литвы в Польшу

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Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис в понедельник начинает визит в Польшу.

Этот визит проходит «в контексте теплеющих отношений и возобновленной двусторонней парламентской ассамблеи», — сказала BNS пресс-атташе В. Пранцкетиса Каролина Фроловене.

На встречах с руководством польского парламента будут обсуждаться вопросы обороны и безопасности, а также другие вопросы регионального сотрудничества и возможности отметить совместными мероприятиями юбилейные для обеих стран даты.

В этом году будут отмечаться 450-летие Люблинской унии, 225-летие восстания под предводительством Тадеуша Костюшко, 25-летие договора о дружественных отношениях между государствами.

«Есть планы отменить эти юбилейные даты совместными мероприятиями», — сказала представитель спикера сейма.

Парламентская ассамблея Литвы и Польши возобновила работу в этом году после десятилетнего перерыва. Ее деятельность была прекращена из-за того, что литовско-польские отношения омрачались разногласиями из-за различной трактовки положения национальных меньшинств.

На прошлой неделе президент Литвы Даля Грибаускайте посетила Польшу с последним в свой президентский срок государственным визитом.

BNS