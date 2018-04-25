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Национальная премия имени Йонаса Басанавичюса присуждена в этом году писателю, краеведу Генрикасу Гудавичюсу и фотохудожнику Альгимантасу Чярняускасу. Их награждают за совместные работы в области этнической культуры, ее популяризации.

Авторы выпустили пять книг, несколько десятилетий издают газету Šalcinis, в которой много места отведено истории, культуре, традициям и обычаям жителей края, который в Литве зовут Дайнава.

Национальная премия имени Йонаса Басанавичюса размером в 30 тысяч евро вручается лауреатам 16 февраля.

Информация «ЛК», BNS