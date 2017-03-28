Нацистская база смерти в Паняряй были втрое больше современного мемориала, установили историки

Созданная нацистами в годы Второй мировой войны в Паняряй под Вильнюсом база смерти была втрое больше современного мемориала, установили литовские историки.

“Мемориал – это лишь небольшая часть базы массовых убийств в Паняряй. Она могла занимать около 65 гектаров, сейчас музей занимает около 19 гектаров”, – сказал BNS в понедельник ученый Института истории Литвы (ИИЛ) Саулюс Сарцявичюс.

По его словам, ученые, которые работают там с прошлого года, обнаружили пять новых ям, в которых совершались убийства, относительно двух из них еще проводятся дополнительные исследования.

Результаты исследований помогут при принятии решений о том, как увековечить место массовых убийств, где во время Второй мировой войны было истреблено около 100 тысяч человек, преимущественно – евреи.

Тщательное исследование в Паняряй ИИЛ начал в прошлом году с целью установить, какие объекты следует сохранить на месте убийств.

По словам С.Сарцявичюса, в ходе исследований установлены новые данные о траншеях, системах тропинок, окопах, которые раскрывают, как совершались массовые убийства. Историки предложат археологам сохранить рельеф и некоторые деревья.

“Обросший кустарником и деревьями рельеф отражает процессы убийств того времени. При обустройстве мемориала придется сохранять сам рельеф, ямы и ямки, даже некоторые деревья. Часть деревьев обгорела, мы выдвинули гипотезу, что вблизи этих деревьев разводились костры для сжигания трупов”, – сказал историк.

Исследования в Паняряй сейчас еще продолжаются, окончательные выводы ИИЛ планирует представить в мае.

В прошлом году другая команда ученых во главе с американцами сообщила, что нашла в Паняряй туннель для бегства.

BNS

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