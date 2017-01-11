Нацистское приветствие на канале ЛРТ

Из-за инцидента с демонстрацией в эфире нацистского приветствия закрыта развлекательная программа LRT «Угадай песню». Об этом сообщил заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис.

«Произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы», – цитируют слова Р. Палецкиса, которые он опубликовал на своей странице в Facebook. Выпуск программы «Угадай песню» прекращается и дальнейшие съемки не состоятся. Замдиректора принес зрителям канала извинения за инцидент.

Скандальный выпуск был показан в пятничном эфире. Угадав песню литовского композитора Симонаса Донсковаса, участница программы актриса Аста Баукуте, в недавнем прошлом член Сейма Литвы, выбросила руку в нацистском приветствии, а другую приложила к верхней части губ. Сев в кресло, актриса, показывая на команду соперников, кричала «еврей, еврей». Ведущие программы на это никак не отреагировали, а после оправдывались тем, что были уверены: в эфир эти кадры не попадут. «Угадай песню» идет в записи. Показ передачи был остановлен, канал LRT разорвал отношения с продюсерами.

Как личное оскорбление воспринял инцидент генеральный директор LRT Аудрюс Сяурусявичюс.

«Мы не можем проявлять терпимость к подобным инцидентам и поэтому приняли решение закрыть программу. Произошедшее я воспринял как личное оскорбление, идущее против всех моих принципов», – отметил А. Сяурусявичюс.

По его словам, ЛРТ прекратил все договорные отношения с компанией телевизионного продюсера Модестаса Карнашявичюса Viena planeta и восстановление отношений в будущем не планируется.

Продюсер программы «Угадай песню» на национальном канале LRT М. Карнашявичюс публично извинился перед зрителями за эпизод с демонстрацией в эфире нацистского приветствия. По его словам, программа идет в записи, поэтому инцидент не должен был быть показан в эфире. М. Карнашявичюс попросил монтажера вырезать этот эпизод, однако режиссер монтажа этого не сделал. По словам продюсера, произошла ошибка, обоснованная человеческим фактором.

Актриса А. Баукуте, демонстрируя жесты, изображающие Гитлера, вела себя безвкусно, говорит председатель Литовской общины евреев Фаина Куклянски.

«(…) Есть миллион других тем, и может быть, это была неудачная шутка. Мне эта шутка непонятна, и, может быть, она другому будет непонятна, поэтому могут возникнуть совсем несмешные реакции. На мой взгляд, таких вещей следует вообще избегать. (…) Знаете, надо, может быть, иметь немного больше таланта для такой вещи и больше понимания, экспромтом это не годится. Даже некультурно и безвкусно», – сказала Ф. Куклянски.

Ф. Куклянски утверждает, что поведение А. Баукуте не показалось ей смешным, и очень странно видеть, что это было оставлено в записи программы.

«При просмотре этой первой полученной информации она показалась очень странной. Или мне недостает чувства юмора – мне совсем не было смешно. Может быть, есть другой подтекст программы, я его не поняла. Я вообще не понимаю, зачем это нужно. Разве нет других тем? Тем более, что делается запись, поэтому, может быть, следовало осторожнее поступать в отношении определенных групп общества и постараться, чтобы в этой программе не было двусмыслиц. Может быть, госпожа А. Баукуте не хотела сказать ничего плохого, может быть, она высмеяла Гитлера, но это ей не вполне удалось», – сказала Ф. Куклянски.

Между тем сама А. Баукуте сожалеет из-за своего поступка в программе LRT.

«Это – нормальная, демократическая страна. Думаю, что шутить можно. В нашей прекрасной Литве такие талантливые нации могут основывать школы, могут быть и в шоу-бизнесе, – сказала она порталу 15 min.lt. – Это страна, в которой не должны топать ногами из-за этого жеста – я не это имела в виду. Никакой политики в моем жесте не было. Мне кажется, что можно радоваться, что такие вещи, как угнетение евреев, не происходят в Литве. Если кто-то хочет создать конфликт, чего я действительно не хочу, и если кто-то видит плохой подтекст, то я действительно приношу извинения», – сказала актриса.

Кстати, периодически по требованию Литовской комиссии по радио и телевидению приостанавливаются трансляции российских каналов. В настоящее время, например, под трехмесячным запретом за якобы имевшие место в дискуссионных программах «разжигание межнациональной розни и пропаганду войны» находится «РТР-Планета». Некоторые эксперты предлагают применить аналогичные санкции и к LRT.

Инф. «ЛК»

Метки: LRT, N2 (1142) 12 января, Аста Баукуте, Аудрюс Сяурусявичюс, в эфире, Инцидент, Римвидас Палецкис, РТР-планета, Угадай песню