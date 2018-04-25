Над летней резиденцией Макрона пролетел беспилотник

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Французские правоохранители начали расследование по факту появления беспилотного летательного аппарата над летней резиденцией президента Франции — фортом Брегансон (департамент Вар, побережье Средиземного моря), передает ТАСС.

«Ведется расследование в связи с полетом беспилотника», — сказано в заявлении представителя пресс-службы президентской администрации. При этом он не уточнил, был ли беспилотный летательный аппарат сбит системой ПВО, защищающей резиденцию главы государства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой прибыли в форт Брегансон в минувшую пятницу. В этот же день прошла встреча и переговоры Макрона с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Макрон пробудет на отдыхе в Брегансоне 15 дней. Макрон до сих пор не совершил выхода из старинной крепости в соседний городок Борм-ле-Мимоза, где в прошлые годы обязательно общались с жителями его предшественники — президенты Франсуа Олланд, Николя Саркози, Жак Ширак, Валери Жискар д`Эстен и Жорж Помпиду.

Отметим, недавно французские СМИ разразились едкими комментариями и карикатурами в адрес президента Макрона, решившего потратить немного денег из бюджета на бассейн в Брегансоне — хотя это всего 10 тысяч евро, что не идет ни в какое сравнение, например, с тратами представителей российской власти.

Форт Брегансон находится на берегу Средиземного моря. Там есть песчаный пляж, но он находится в пределах видимости и досягаемости других отдыхающих. Поэтому, опасаясь вмешательства в свою частную жизнь, а также многочисленных папарацци, президент и его супруга решили истребовать разрешение на постройку открытого бассейна на территории исторической крепости.

NEWSru.com