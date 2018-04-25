Над министром навис дамоклов меч

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Рабочая группа после заседания в Министерстве образования и науки договорилась в течение двух недель представить предложения, как исправить введенную в сентябре штатную модель оплаты труда учителей.

«Мы договорились, что в течение двух недель все стороны представят свои предложения к нынешним правовым актам, как можно усовершенствовать систему», — сказала после заседания министр образования Юргита Пятраускене.

Переговоры о новой модели подсчета зарплат учителей идут в связи с тем, что все больше школ продолжают забастовку.

Министр сказала, что больше всего поправок к реформе, скорее всего, будет связано не с самим изменением закона, а с объяснениями и тем, как их интерпретировать.

Руководитель организующего забастовку Литовского профсоюза работников образования Андрюс Навицкас сказал, что пока не видит основания отменять протест, но рад, что министерство начало диалог.

Протестующие педагоги утверждают, что новая система оплаты является непрозрачной и несправедливой, поскольку Министерство образования и науки должным образом не позаботилось об осуществлении преобразования, а учителя в Литве за одну и ту же работу получают разные зарплаты из-за возможности субъективно интерпретировать порядок.

По утверждению министерства, новый порядок позволил увеличить зарплаты педагогов и равномернее распределить их нагрузку.

Тем временем парламентские консерваторы сообщили, что собрали подписи под инициативой интерпелляции министру Юргите Пятраускене.

Недоверие министру инициируется в связи с продолжающейся в школах страны забастовкой по поводу штатной оплаты труда учителей.

Текст интерпелляции подписал 41 парламентарий, большинство из них представители оппозиционных фракций – консерваторов, либералов и социал-демократов. Документ также подписал представитель правящих «аграриев» Наглис Путейкис.

Для выдвижения интерпелляции требуется 29 подписей.

После получения интерпелляции член правительства в течение двух недель должен представить ответы на предъявленные вопросы, эти ответы затем рассматривает Сейм.

После рассмотрения проводится голосование по вопросу одобрения ответов министра. В случае, если предлагается не одобрять ответы и министру выражается недоверие, для принятия подобного решения требуются голоса минимум 71 депутата.

В тексте интерпелляции поднимаются вопросы о штатной оплате труда учителей, бюджете сектора просвещения на следующий год, объединении высших школ, изменениях воспитательных программ, о бизнесе мужа министра Эвалдаса Пятраускаса.

Информация «ЛК», BNS