Над «выключателем ТВ-каналов» сгустились тучи

Член Сейма Наглис Путейкис обратился к парламентскому Комитету по вопросам культуры с просьбой представить Сейму предложение относительно увольнения председателя Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТ) Эдмундаса Вайтекунаса.

Вопрос его увольнения поднимается в связи с обстоятельствами, указанными в выводах расследования парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), которые в начале июня были утверждены большинством голосов членов Сейма.

В этих выводах говорится, что Вайтекунас неформально общался с Генеральным директором принадлежащего MG Baltiс телеканала LNK Зитой Саракене и предоставлял ей информацию, которая дает конкурентное превосходство перед другими участниками рынка, что глава телеканала LNK стремилась трудоустроить в ЛКРТ лиц, благосклонных по отношению к этой медиагруппе, а Вайтекунас просил, чтобы его дочь показали по телеканалу LNK, и изъявлял другие личные пожелания.

Путейкис отмечает, что даже если эти факты из-за срока давности и других значительных обстоятельств не позволяют привлечь Вайтекунаса к уголовной ответственности, их нельзя игнорировать в контексте моральной и политической ответственности, скомпрометированные должностные лица не должны оставаться на своих должностях.

«Если оценивать обстоятельства, указанные в выводах КНБО, становится очевидным, что Вайтекунас не может дальше возглавлять такое важное учреждение, как ЛКРТ, поэтому его должен возглавить компетентный человек с безукоризненной репутацией, который не был бы уязвимым. Уязвимость лица не позволяет ему беспристрастно работать, принимать объективные решения и честно следовать законам», — отмечает Путейкис.

Парламентарий напоминает, что еще перед утверждением выводов КНБО председатель Комитета по вопросам культуры Рамунас Карбаускис заявил, что глава ЛКРТ должен пройти в парламенте проверку на доверие, и председатель КНБО Витаутас Бакас на пресс-конференции также утверждал, что с трудом представляет себе дальнейшую работу Вайтекунаса на этом посту.

«Нет сомнений в том, что общество, внимательно наблюдавшее за расследованием дела о политической коррупции, услышало эти утверждения как обещание политиков гарантировать, что скомпрометированные и уязвимые должностные лица должны быть уволены, и есть основание ждать от нас конкретных действий. То, что ЛКРТ руководил и все еще руководит человек, у которого были непозволительные связи с определенной бизнес-группой, искажает рынок СМИ, делает его непрозрачным и поэтому вызывает угрозы для свободы прессы — для одной из основ демократии», — резюмирует Путейкис.

«ЛК» неоднократно писал, что после решений ЛКРТ в Литве неоднократно останавливались трансляции кабельных каналов, которые ретранслируют российскую продукцию: ПБК, НТВ-Lietuva, РЕН ТВ-Baltic, TVCi.

Инф. «ЛК»