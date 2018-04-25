Надбавки к пенсиям 

🔊 Воспроизвести

В феврале литовским пенсионерам, получающим меньше 238,45 евро, будут платить надбавки из бюджета. Эти средства начислят вместе с другими выплатами из «Содры» ежемесячно, информирует Министерство социальной защиты и труда.

В феврале надбавку заплатят за январь, в марте — за февраль и т.д. Надбавки будут платить тем группам, которые получают доходы не больше 238,45 евро: получателям пенсий по старости (за исключением тех, кто получает досрочную пенсию); получателям пенсии по инвалидности (при трудоспособности 60% и меньше); инвалидам пенсионного возраста (при трудоспособности 45-55%).

Согласно подсчетам, в среднем надбавка будет составлять около 20 евро, однако индивидуальные выплаты могут отличаться: чем больше стаж, тем больше выплаты. К примеру, двое получателей пенсий в размере 170 евро будут получать разные деньги: если стаж составляет 15 лет, надбавка составит 32 евро, если стаж 20 лет — 43 евро.

Такие надбавки ввели с 2019 года. Цель выплат — оказать помощь жителям, у которых нет необходимого стажа или были небольшие доходы. «Некоторые нынешние пенсионеры по разным причинам получают очень маленькие пенсии, поэтому правительство и парламент решили выплачивать им надбавки из госбюджета. Мы должны позаботиться о людях, получавших небольшие зарплаты или не сумевших накопить необходимый стаж: это могут быть матери, воспитывавшие детей, инвалиды», — отметил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

По данным «Содры», надбавки получат 95 000 человек. В Литве средняя пенсия по старости с конца 2018 года составляет 319 евро, средняя пенсия людей, имеющих необходимый стаж — 337 евро. С 2016 г. средняя пенсия в Литве увеличилась на 64 евро, при необходимом стаже – на 71 евро. На данный момент обязательный стаж для получения минимальной пенсии составляет 15 лет, обязательный стаж для получения полной пенсии — 31 год.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ