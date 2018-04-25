Надеются на прибыль

🔊 Воспроизвести

Осенью поток туристов в Литву обычно ослабевает, но в этом году часть гостиниц и других подобных предприятий может рассчитывать на дополнительную прибыль из-за визита Папы Римского Франциска в сентябре, пишет газета Lietuvos rytas.

Как утверждает издание, места в гостиницах Литвы уже сейчас ищут верующие из-за рубежа, преимущественно из Польши, а в некоторых отелях забронированы уже все номера и даже составляются списки ожидающих номера на случай, если кто-то откажется от визита.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене говорит, что все же, несмотря на то, что одни гостиницы не могут принять всех желающих в них остановиться, владельцы других отелей пока фиксируют нехватку клиентов.

«Отели в центре Вильнюса, в Старом городе на эти дни забронированы. Однако гостиницы, находящиеся дальше от центра города, не заметили особой заинтересованности клиентов», – сказала газете Э. Шишкаускене.

Визит понтифика в Литве будет проходить 22-23 сентября. После понтифик посетит Латвию и Эстонию.

Информация BNS