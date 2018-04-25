Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

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Внефракционного депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке теракта, выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», сообщает новостное агентство УНИАН со ссылкой на гражданскую сеть Опора.

Съезд партии, состоявшийся в субботу, 26 января, вели сестра Савченко, Вера, и пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко.

Участники съезда скандировали: «Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным!»

Первый тур выборов президента Украины пройдет 31 марта. Официальные результаты голосования должны быть обнародованы не позднее 10 апреля.

Надежду Савченко обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (Приготовление к преступлению), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1. ст.109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст.112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.3 ст.258 (Террористический акт), ч.1 ст.253-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

По версии следствия, Савченко и ее сторонники планировали совершить теракт в Раде и правительственном квартале в Киеве. С этой целью они подготовили оружие, в том числе гранатометы и минометы.

NEWSru.com.il