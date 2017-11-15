Надо быть ближе к делу

Занятость и трудоустройство, раскрепощение бизнеса и улучшение деловой среды, создание новых рабочих мест — этому сегодня в Беларуси внимание первоочередное. Как идут дела? Скажем, уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября составил всего 0,6% от экономически активного населения, количество вакансий вдвое превышает число безработных — 55,5 тысячи человек против 27,3 тысячи.

С января по октябрь трудоустроены 138,3 тысячи человек, направлены на обучение 8,3 тысячи. Но ведь важно понимать и «внутреннюю кухню» проблем, видеть проводимую работу не только через призму статистики — изнутри и на местах. Не случайно очередное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам, посвященное созданию рабочих мест и занятости населения, было решено провести на предприятиях и производствах Дзержинского района — чтобы увидеть все своими глазами и услышать мнения из первых уст.

Заинтересовал депутатов опыт ОАО «Амкодор–Эластомер». Предприятие занимается производством резинотехнических изделий. И его новый цех просто уникален для Беларуси, да и в России аналогов единицы. Потому удается неплохо конкурировать за рубежом: в общем объеме производства доля экспорта составляет 38%. Если при запуске производства здесь работали 122 человека, то вскоре количество рабочих мест увеличится до 320. Причем подавляющее большинство работников — жители столицы. И это неудивительно: им предлагают полный соцпакет, транспорт до места работы и самое главное — хорошую зарплату. В среднем — чуть меньше 1000 рублей.

Следующий адрес — лакокрасочный завод «МАВ» с почти 25–летней историей. Единственный в стране производитель порошковых красок. Недавно предприятие выкупило на аукционе старые площадки льнозавода, находящиеся в весьма плачевном состоянии. Так что налицо решение еще одного проблемного вопроса — введение в оборот неиспользуемого имущества. К слову, по Минской области в таком перечне почти 3 тысячи объектов, но лишь четверть от запланированных проблемных зданий были либо вовлечены в оборот, либо снесены. Поэтому опыт лакокрасочного завода депутаты и эксперты решили взять на вооружение. Тем более что новая производственная линия должна не только добавить ряд вакансий, но и расширить номенклатурный перечень продукции на экспорт.

Ольга САВИЦКАЯ.

Метки: N46 (1186) 16 ноября, Беларусь