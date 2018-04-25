Награда лучшей актрисе фестиваля

🔊 Воспроизвести

Актриса труппы Русского драматического театра Литвы Александра Метальникова стала лауреатом IX фестиваля профессиональных театров им. Дали Тамулявичюте. Жюри-комиссия фестиваля присудила А. Метальниковой приз «Лучшая актриса фестиваля» за исполнение моноспектакля «Одинокий человеческий голос» (реж. Владимир Дорондов) по книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

Почетный приз актрисе РДТЛ был вручен в Центре культуры г. Варены во время торжественного закрытия фестиваля. В рамках программы фестиваля было показано более двух десятков спектаклей профессиональных театров Литвы.

По словам председателя жюри-комиссии фестиваля режиссера Альгимантаса Поцюнаса, Метальникова прекрасно овладела весьма непростым литературным материалом. «Игра актрисы была просто замечательна, она так эмоционально и достоверно справилась с этим непростым текстом, так светло, трепетно и мощно его исполнила! Это был тот редкий случай, когда зрители реагировали чрезвычайно эмоционально, добрая половина не сдерживала слез, и это действительно был один из самых сильных спектаклей, показанных на фестивале. Уже давно не приходилось наблюдать такую замечательную реакцию публики», – сказал А. Поцюнас.

И А. Метальникова, и режиссер этого спектакля В. Дорондов окончили курс профессиональной актерской подготовки у театрального педагога и режиссера Дали Тамулявичюте в Литовской академии музыки и театра, а с 2005 года играют в РДТЛ.

«И в своей жизни, и на этом фестивале я ощущаю дух своей учительницы. Она была и строгой, и справедливой, была требовательной и к нам, и к себе. Я с трудом представляю себе, как сложилась бы моя актерская судьба, будь руководителем нашего курса не Даля Тамулявичюте, а кто-то другой. На этом фестивале происходит символическая встреча легендарной «десятки» ее учеников, у которой и возникла идея фестиваля, здесь встречаемся и мы, ученики ее последнего курса. Меня очаровала здешняя фестивальная публика, ее массовость и их сосредоточенность, что стало для меня поддержкой в таком нелегком спектакле. Это для меня первая награда на этом традиционном фестивале. Большое всем спасибо», – говорила А. Метальникова.

Ведущая актриса РДТЛ Александра Метальникова задумала свой моноспектакль по книге «Чернобыльская молитва» еще до того, как ее автор, писательница Светлана Алексиевич удостоилась Нобелевской премии по литературе. В спектакле использован лишь один фрагмент книги, заглавие которого дало ему название. Здесь не будет рассказа об обстоятельствах величайшей технологической катастрофы человечества – взрыве на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 г. Актрису увлек монолог женщины, вдовы погибшего спасателя «ликвидатора», об их любви, и как эта гигантская катастрофа сумела заставить особо зазвучать и воспламениться любовь таких вроде ничем не особенных, но очень чистых и искренних людей.

А. Метальникова выросла в Висагинасе, ее родители оба работали на АЭС. Ей было всего шесть лет, когда взорвалась Чернобыльская АЭС. Поэтому, хотя с теми событиями она не столкнулась напрямую, но косвенным образом катастрофа Чернобыля и трагедии тех людей коснулась и ее, ее семьи.

В создании спектакля принял участие в качестве режиссера ее частый партнер по сцене, также один из ведущих артистов РДТЛ Владимир Дорондов, это его режиссерский дебют.

За моноспектакль «Одинокий человеческий голос» в 2018 году А. Метальниковой был присужден Большой приз XIV Фестиваля камерных театров в Панявежисе.

Инф. РДТЛ.