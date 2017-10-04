Наиболее интенсивно расширяются ряды “аграриев”, а сокращаются – “трудовиков”

За год литовские политические партии лишились 6 386 членов, хотя в последние годы тенденции были противоположными – партии последовательно росли, отмечает в своей публикации в среду литовская газета Lietuvos zinios.

По данным министерства юстиции, наиболее значительно поредели ряды Партии труда, а выросли – Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, “аграриев”) и нескольких непарламентских партий.

В октябре прошлого года партийными в стране были 121 747 человек. В марте этого года количество обладающих партийными билетами выросло на 622, а за последнее полугодие сократилось на 7 тысяч. Больше всего членов – более 4,7 тыс. – потеряла не прошедшая в сейм Партия труда – с 20 659 до 15 966. За год значительно выросло количество членов правящих “аграриев” – с 3679 до 4274 членов.

“Это естественно, поскольку партия, которая находится во власти, дает людям те или иные надежды. Для роста ЛСКЗ очень благоприятная политическая конъюнктура. На фоне ослабления одних партий, другие могут крепнуть. Поэтому если “аграрии” смогут договориться между собой, то они могут окрепнуть”, – сказала Lietuvos zinios политолог Юрате Новагроцкене.

В Литве действуют 24 политические партии.

BNS

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