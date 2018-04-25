Наиболее влиятельный общественный деятель в Литве – А. Бумблаускас

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Наиболее влиятельным общественным деятелем в Литве считается историк Вильнюсского университета Альфредас Бумблаускас, свидетельствуют опубликованные в понедельник порталом delfi.lt результаты опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai.

Согласно опросу, в первую десятку наиболее влиятельных общественных деятелей входят и дирижер Донатас Каткус, ксендз Ричардас Довейка, архитектор и лидер группы Antis Альгирдас Каушпедас, епископ Гинтарас Грушас, театральный и оперный режиссер Даля Иберлпхаутайте, театральный режиссер Оскарас Коршуновас, эдуколог Аустея Ландсбергене и дирижер Гинтарас Ринкявичюс.

По данным журнала Reitingai, который провел опрос элиты, в тройку наиболее влиятельных вместо Д. Каткуса попал профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Репрезентативный опрос Spinter tyrimai по заказу delfi.lt был проведен 19-27 июля. В нем приняли участие 1003 респондента.

Журнал Reitingai проводил опрос элиты с 14 мая – по 7 июня. В нем принял участие 861 политик, бизнесмен, госслужащий и общественный деятель.

BNS