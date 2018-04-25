Наиболее влиятельный представитель поп-культуры — Jazzu

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Наиболее влиятельным представителем поп-культуры населения страны считают певицу Юсте Арлаускайте-Jazzu, свидетельствуют результаты проведённого по заказу новостного портала delfi.lt исследования компанией Sprinter tyrimai опроса.

По данным опроса общественного мнения в десятку наиболее влиятельных авторов музыки и исполнителей вошли Андрюс Мамонтовас, Марийонас Микутавичюс, Эгидиюс Драгунас-Селас, Джорфдана Буткуте, актриса Юргита Юргуте, музыкант и певец Юргис Диджюлис, актриса и телеведущая Инга Янкаускайте, аккордеонист Мартинас Левицкис, журналист Эдита Милдажите.

Между тем, согласно проведённого журналом Reitingai (Рейтинги) опроса элиты, среди представителей поп-культуры наиболее влиятельным считается М.Микутавичюс.

За ним следуют А.Мамонтовас, создатель юмористических передач Гарольдас Мацкявичюс, телеведущий Арунас Валинскас, музыкант Ю.Диджюлис.

Признанная общественностью самой влиятельной Jazzu в рейтинге элиты занимает шестое место. За ней выстраиваются шоумен Альгис Раманаускас-Грейтай, формировщики мнений Агне Ягелавичюте и Андрюс Ужкальнис, а также композитор и исполнитель Э.Драгунас.

Репрезентативный опрос населения Литвы Spinter tyrimai по заказу delfi.lt проводила 19–27 июня, опросив 1003 респондента.

Опрос литовской элиты журнал Reitingai провёл 14 мая — 7 июня. В опросе приняли участие 861 политик, предприниматель, а также экономисты, государственные служащие и общественные деятели.

BNS