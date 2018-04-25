Наиболее влиятельный служащий в Литве – Д. Яунишкис

Наиболее влиятельным среди государственных служащих и юристов в Литве представители элиты выбрали главу Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюса Яунишкиса, сообщил в понедельник портал delfi.lt
На втором месте был глава Банка Литвы Витас Василяускас, третьим — председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, четвертым — глава Службы публичных закупок Диана Вилите, пятым — генкомиссар полиции Линас Пернавас.
Далее следует судья Европейского суда по правам человека Эгидиюс Курис, генпрокурор Эвалдас Пашилис, госконтролер Арунаса Дулькис, директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус и командующий вооруженными силами Витаутаса Жукас.
Списки считающихся наиболее влиятельными госслужащих и юристов портал delfi.lt и журнал Reitingai составили в результате опроса так называемой литовской группы элиты: политиков, предпринимателей, экономистов, представителей поп-культуры и спорта, СМИ, общественных деятелей и самих чиновников и должностных лиц.