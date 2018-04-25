Наиболее влиятельный спортсмен Литвы – А. Сабонис

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Жители Литвы наиболее влиятельным в сфере спорта считают бывшего баскетболиста, президента Литовской федерации баскетбола Арвидаса Сабониса, свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу порталом delfi.lt опроса компании Spinter tyrimai.

Респонденты считают, что вторым в этой сфере является бывший дискобол, член сейма Виргилиюс Алекна, а третьей — плавчиха Рута Мейлутите.

В десятку наиболее влиятельных также попал тренер каунасского баскетбольного клуба Zalgiris Шарунас Ясикявичюс, президент Литовского национального олимпийского комитета Дайна Гудзинявичюте, теннисист Ричардас Бяранкис, баскетболист торонтовского клуба Raptors Йонас Валанчюнас, бывший баскетболист, пайщик вильнюсского баскетбольного клуба Ltituvos Rytas Линас Клейза, гонщик Бянедиктас Ванагас, и тяжелоатлет Жидрунас Савицкас.

Согласно результатам опроса, проведенного журналом Reitingai среди элиты, наиболее влиятельным в сфере спорта также является А. Сабонис. За ним в этом опросе следуют Ш. Ясикявичюс, Р. Мейлутите, В. Алекна, Д. Гудзинявичюте, Б. Ванагас.

Репрезентативный опрос жителей Литвы Spinter tyrimai провела по заказу delfi.lt 19-27 июня. В опросе приняли участие 1003 респондента.

Опрос журнала Reitingai среди литовской элиты проведен с 14 мая по 7 июня. Был опрошен 861 политик, бизнесмен, экономист, госслужащий и общественный деятель.

BNS