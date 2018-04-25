Наибольшее беспокойство вызывает уязвимость интернет-сайтов – замминистра обороны

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Около 52% интернет-сайтов в Литве уязвимы, говорится в оценке Национального центра кибернетической безопасности за 2018 год.

По его словам, наиболее уязвимыми являются сайты, обладающие системами управления содержанием Wordpress и Joomla.

По словам литовского замминистра обороны Эдвинаса Кярзы, это тот пробел в кибернетической безопасности, который, пожалуй, вызывает наибольшее беспокойство.

«Пока наибольшее беспокойство сегодня (…) Их нетрудно взломать. Это означает, что на них нетрудно осуществить атаку, нетрудно заразить компьютеры пользователей, производить криптовалюту или заниматься иной вредительской деятельностью, как, например, взламывать порталы новостей и распространять ложные новости», – сказал журналистам на презентации вице-министр обороны.

По его словам, можно порадоваться тому, что за год удалось укрепить безопасность сайтов госсектора.

«Большинство из них уже приведены в порядок, и взломать их стало значительно, значительно сложнее», – утверждает Э. Кярза.

В прошлом году количество зафиксированных киберинцидентов, по сравнению с 2017 годом, не изменилось, однако растет число сложных атак – было выявлено почти в два раза больше сложных атак, говорится в отчете центра.

В нем также утверждается, что на четверть выросло количество так называемые методов социальной инженерии, в основном в виде электронных писем, целью которых является выманивание денег, информации, завладеть даже служебным компьютером, высылая данные за пределы Литвы.

«Самым слабым звеном остаемся мы – люди. Нас обманывают, представляются нашими начальниками, направляют нам письма с различными вирусами внутри (…), крадут информацию, покушаются на наши деньги», – сказал Э. Кярза.

Министерство образования отмечает, что в прошлом году фиксировалось почти 2,5 тыс. информационных атак, включая ложные новости, почти треть из них была в оборонной сфере.

BNS