Найденная в центре Вильнюса авиабомба времен войны успешно обезврежена

Найденная в среду в центре Вильнюса, на улице Дайнавос авиабомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена.

Как сообщил Департамент полиции, работы по ее обезвреживанию были завершены примерно в час ночи. Взрыватель был уничтожен на месте, бомба без взрывателя была вывезена на военный полигон в Пабраде для уничтожения. Машину с грузом сопровождали пожарные.

Авиабомба была найдена в центре Вильнюса, на находящейся возле горы Тауро и площади Лукмшкес улице Дайнавос, после обеда в среду. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов, было закрыто движение на прилегающих улицах – проспекте Гядимино, улицах Кудиркос, Ротундно и др.

Как пишет портал 15min.lt, самым серьезным вызовом для саперов было то, что невзворвавшийся снаряд лежал вблизи газовой трубы. Это означало, что бомбу нельзя было ни обезвредить на месте, ни безопасно поднять и вывезти.

BNS

Метки: Литва