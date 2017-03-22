Найдут ли компромисс порт и город?

Достигнув в прошлом году рекордного 40-миллионного грузооборота, Клайпедский государственный морской порт и в первые месяцы нынешнего демонстрирует стабильный рост показателей. В феврале он составил 10,8 % по отношению к обороту грузов февраля 2016 года – перегружено 3,48 млн тонн.

В последнее время ежегодные темпы роста перевалки грузов составляли в среднем 6,6%, и к 2026 году нынешний потенциал порта будет полностью исчерпан. Поэтому уже сегодня дирекция порта разрабатывает стратегию развития портового хозяйства на 25 лет вперед.

Однако городские власти не в восторге от грандиозных планов расширения порта, видя в этом большие неудобства для жителей Клайпеды – шум и пыль, разбитые дороги и пр., и хотят справедливой компенсации для города. В Сейме уже лежит проект поправок к Закону о Клайпедском порте, представленный группой клайпедских парламентариев, предусматривающий выделение городу 10% от доходов дирекции порта ежегодно.

Доходы дирекции порта составили в 2016 году 56,5 млн евро. Большая часть их инвестируется в развитие инфраструктуры. Так, в прошлом году внешний судоходный канал на отрезке 1200 м был углублен до 15,5 м, что позволило увеличить допустимую осадку принимаемых судов с 13,4 м до 13,8 м. Работы по углублению судоходного канала в открытом море и во внутренней акватории до 17 м будут продолжаться и в этом году. Предусмотрено также реконструировать молы входного канала, углубить два причала компании «Бирю кровиню терминалас» и два причала KLASCO с 14 м до 16,6 м, удлинить пирс Центрального клайпедского терминала и др. Инвестиции дирекции в развитие составят в этом году 36,6 млн евро, тогда как в прошлом году около 16 млн евро.

«У Клайпедского порта репутация самого динамично развивающегося среди портов Балтийского моря. Крупные инвестиции в инфраструктуру и супраструктуру и позволили нам занять лидирующие позиции на Восточной Балтике. Чтобы выстоять в острой конкурентной борьбе и принимать крупнейшие суда, какие только могут заходить в Балтийское море, мы не должны стоять на месте. Следует видеть перспективы развития на несколько десятилетий вперед», – убежден глава дирекции Клайпедского государственного морского порта Арвидас Вайткус.

Из четырех вариантов расширения порта на 25-летний период, подготовленных компанией Sweco Lietuva, Совет порта выбрал самую амбициозную модель, позволяющую к 2040 году достигнуть мощностей со 130-миллионным грузооборотом. Эта концепция предполагает строительство аванпорта в море в 1,5 км от береговой линии Мелнраге, а также строительство новых причалов в южной части с формированием полуострова в Куршском заливе.

Выбранная Советом порта модель развития на 25-летний период еще должна быть одобрена в различных министерствах и ведомствах и, что немаловажно, городскими властями. Но последние пока что занимают выжидательную позицию. По крайней мере, мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас при обсуждении четвертой концепции воздержался от голосования. По его мнению, город следует заинтересовать какими-то предложениями – своего рода компенсацией за доставляемые неудобства, гарантировать ему экологическую и социальную безопасность.

«Мы готовы к диалогу с Клайпедским самоуправлением, готовы выслушать все предложения и претензии. Надеемся, что дискуссии будут продуктивными и компромисс найти все же удастся. Мы уже встречались с жителями Мелнраге и северной части города, представляли им свои планы, будем продолжать эту работу и дальше», – сказал генеральный директор дирекции порта А. Вайткус.

Что касается «десятины», которую требуют выплачивать Клайпеде депутаты-клайпедчане, то еще неизвестно, как к этому отнесется Сейм. Ведь морской порт – достояние всей страны. В Литве пока что не было такого прецедента, чтобы госпредприятие, каковым является дирекция порта, платило городу проценты с дохода или прибыли. Городской бюджет обычно пополняется подоходным налогом работников местных предприятий. Кроме того, как подсчитали в дирекции порта, она ежегодно выделяет на нужды Клайпеды в среднем по 2,6 млн евро. За последние 14 лет «взносы» дирекции составляли около 18% от чистой прибыли в год. Помимо этого, дирекция спонсирует все крупные социально-культурные проекты города, такие как Праздник моря, Парад судов, джазовый фестиваль «Пилес» и др.

Клайпеда получает также прибыль и от круизного судоходства, если учесть, что каждый морской турист оставляет за время стоянки в порту в среднем около 50 евро. Между тем самой дирекции круизное судоходство приносит всего 1% к годовому доходу. Кстати, в этом году круизный сезон будет самым длинным. Он откроется 22 апреля, а завершится 22 октября. За это время в порт зайдут 67 круизных лайнеров (в 2016 г. – 51), 44 из которых длиной свыше 190 м (в прошлом году таковых было 29). Клайпеду посетят, как ожидается, около 75 тыс. морских туристов.

Елена ЛИСТОПАД

Метки: N12 (1152) 23 марта, грузооборот, Клайпедский государственный морской порт, компромисс, порт