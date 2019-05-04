Накануне выборов в ЕС — кампания Facebook по проверке фактов

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В преддверии выборов в Европейский парламент Facebook запустил программу по сбору и проверке фактов в Литве и четырёх других странах.

На этой неделе Facebook объявил о начале партнёрства с организациями в Литве, Греции, Северной Ирландии и Португалии.

«Эти организации будут проверять и оценивать точность содержания, размещаемого в Facebook», — говорится в сообщении Facebook.

Партнёры по проверке фактов аккредитованы Международной сетью проверки фактов. Партнёром в Литве выбран новостной портал 15min.lt.

По словам представителей Facebook, когда проверяющий факты оценивает сообщение как ложное, это отображается под новостной лентой, что значительно сокращает его распространение, и добавляется кнопка, указывающая больше контекста, связанного с источником статьи.

BNS