Накопительная пенсия

🔊 Воспроизвести

После того как вступил в силу новый порядок дополнительного пенсионного накопления, у жителей страны все еще остаются вопросы. К примеру, могут ли накапливаемые средства быть унаследованы, и получат ли близкие в случае несчастья все накопленные средства.

Представитель Фонда социального страхования («Содры») Саулюс Ярмалис пояснил, что деньги в пенсионном фонде — это имущество человека, поэтому, как и другое имущество, их можно передать по наследству в случае смерти человека до достижения пенсионного возраста. «Это не зависит ни от возраста того, кто откладывал на пенсию, ни от возраста его наследников, ни от накопленной суммы. Просто, когда вступают в права наследования, все деньги выплачивают наследнику», – сказал Ярмалис и заметил, что деньги нельзя унаследовать только в том случае, если человек уже вышел на пенсию и получил право на аннуитетные выплаты.

«Аннуитет — это услуга, в определенном смысле обязательное страхование: неважно, сколько проживет человек, ежемесячные выплаты он будет получать до самой смерти. Однако даже при получении аннуитета человек может выбрать обычный аннуитет, который нельзя получить по наследству, или отсроченный аннуитет, часть которого можно унаследовать. В таком случае около 15% суммы откладывают, а оставшиеся 85% суммы выплачивают до достижения 85-летнего возраста ежемесячно. В таком случае, как невыплаченную до 85 лет часть, так и 15% остатка можно унаследовать. С 85 лет начинают выплачивать аннуитет, который будут платить до конца жизни, а размер выплат зависит от суммы. Только в этом случае эти 15% по наследству уже не перейдут», – заметил Ярмалис.

Как проинформировало Министерство социальной защиты и труда, в соответствии с новой системой дополнительного пенсионного накопления государство переведет в 2019 году на счет каждого, кто откладывает 3% зарплаты, по 196 евро.

Кроме того, для всех жителей на 1,55% сократились взносы по социальному страхованию. Тем, кто будет откладывать больше 3% зарплаты, предоставят возможность воспользоваться налоговыми льготами. По данным министерства, каждому, кто откладывает по 3% зарплаты, государство выделяет по 16,4 евро в месяц. За год это получается 196,8 евро. Эта сумма ежегодно будет меняться в зависимости от того, как у человека меняется средняя зарплата, поскольку государство выплачивает всем, кто откладывает по 3% зарплаты, 1,5% от средней зарплаты по стране. Тем, кто откладывает по 1,8%, государство будет выплачивать по 0,3% средней зарплаты. По данным за январь 2019 года, в фонды второй ступени деньги откладывали 1,29 млн жителей, их них 839 тыс. человек получали дополнительные проценты от государства.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ