Налог на автомобили непосилен для большей части населения

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После заявления бывшего министра экологии Кястутиса Навицкаса, что подготовленный проект налога на автомобильные выхлопы из-за приближающихся выборов пока отложен, премьер говорит, что налог будет непосилен для большей части жителей Литвы — по его словам, правительство намерено поощрять жителей отказываться от автомобилей с большим выхлопом СО2 посредством компенсаций за это.

«Налог может быть утвержден в том случае, когда налог разумный. Если мы хотим испортить жизнь большей части жителей Литвы и оставить их без транспортного средства, то такой непроработанный вопрос можно продвигать. Просто было решение министров, что давайте начинать с мер, которые не наказывают, а поощряют», — сказал в пятницу журналистам премьер Саулюс Сквярнялис.

«Если учитывать средний возраст парка автомобилей Литвы, то налог стал бы как нож в сердце для большинства населения и тех, кто получает не самые большие доходы», — добавил он.

По словам премьера, по собственному желанию отказываясь от автомобилей с большим выхлопом СО2, люди могли бы получать за это компенсацию в размере нескольких сотен евро, которую они смогли бы использовать при приобретении более экологичного автомобиля.

«Если утилизируешь автомобиль на свалку и он больше не будет эксплуатироваться, то предоставляется финансовая помощь. Мы еще не определились с суммой, однако это не будут тысячи, будет несколько сотен евро», — объяснил премьер.

К. Навицкас сказал СМИ, что Министерство экологии наметило и поощрительные меры, однако эта задумка сорвалась, потому что на этой неделе правительство постановило урезать программу в области изменения климата на 10 млн евро.

BNS