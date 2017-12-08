Налог на автомобили подлежит рассмотрению – министр финансов Литвы

Литовский министр финансов Вилюс Шапока говорит, что налог на автомобили только увеличит неравенство доходов жителей страны, однако несмотря на это он считает, что введение налога можно рассмотреть.

Представляя в четверг в сейме откорректированный проект бюджета следующего года, В. Шапока также сказал, что парк автомобилей в Литве старый.

“Его большая часть – довольно старые автомобили, между тем более новые принадлежат коммерческим субъектам, где уже по своей сути применяется налогообложение. В случае введения налога на автомобили он прежде всего затронет тех, кто меньше зарабатывает, и в этом плане может сложиться ситуация, что неравенство доходов мы только увеличим”, – сказал министр в сейме.

В. Шапока признает, что эти аспекты “требуют дискуссий”.

BNS

Метки: Вилюс Шапока, Литва