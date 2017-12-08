Литовский министр финансов Вилюс Шапока говорит, что налог на автомобили только увеличит неравенство доходов жителей страны, однако несмотря на это он считает, что введение налога можно рассмотреть.
Представляя в четверг в сейме откорректированный проект бюджета следующего года, В. Шапока также сказал, что парк автомобилей в Литве старый.
“Его большая часть – довольно старые автомобили, между тем более новые принадлежат коммерческим субъектам, где уже по своей сути применяется налогообложение. В случае введения налога на автомобили он прежде всего затронет тех, кто меньше зарабатывает, и в этом плане может сложиться ситуация, что неравенство доходов мы только увеличим”, – сказал министр в сейме.
В. Шапока признает, что эти аспекты “требуют дискуссий”.
BNS
Метки: Вилюс Шапока, Литва