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Мэрия Вильнюса предложила горожанам, живущим в многоквартирных домах, где есть кафе, магазины или другие заведения, вернуть десять процентов налога на недвижимость. Муниципалитет выделит на эту инициативу 110 тысяч евро.

В самоуправлении считают, что на эти средства можно отремонтировать крышу, фасад дома, сделать на улице возле дома хорошее освещение и поменять водопроводную систему.

В 2017 году этой возможностью воспользовались 230 домов, тогда муниципалитет выделил на это 54 тысячи евро. В 2016 году — 235 многоквартирных домов, на них было выделено 58 тысяч евро.

Возможность возместить десять процентов от налога доступна только тем, в чьих домах есть нежилые помещения, такие как кафе, рестораны, магазины, бары, парикмахерские, салоны красоты или административные помещения, при условии, что в 2018 году был оплачен налог на недвижимость.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt