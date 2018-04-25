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Премьер-министр и лидер Союза крестьян и зеленых утверждают, что в ближайшее время число тех, кто должен платить налог на недвижимость, не увеличится.

Рамунас Карбаускис говорит, что раньше 2021 года этого не случится. По словам парламентария, нет экономического обоснования необходимости введения такого рода налога и подсчетов, во сколько обойдется его администрирование.

Ранее политики упоминали о планах обложить налогом второе жилье.

К более широкому применению такой практики Литву призывает и МВФ.

Информация «ЛК», BNS