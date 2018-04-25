Налог на второе жилье

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Вновь на повестке дня – вопрос о расширении базы недвижимости, которая может облагаться налогами. Чаще всего Литву призывают это сделать МВФ и Организация экономического сотрудничества и развития. Однако в прошлом году правительство Литвы не приняло предложение обложить налогом в размере 0,3% все жилье, за исключением основного.

Эксперты не считают, что введение такого налога серьезно изменит рынок жилья в Литве за короткое время, но это может защитить от формирования «пузыря» на рынке недвижимости. Министерство в прошлом году предлагало обложить налогом в размере 0,3% все неосновное жилье (второе, третье и т.д.) – квартиры, частные дома, коттеджи. Кроме того, если общая стоимость всей жилой недвижимости одного лица превысит 220 000 евро, то все что выше этой суммы облагалось бы 0,5% тарифом.

Предполагается, что введение этой поправки коснется примерно 220 000 граждан, а госбюджет получит 11 млн. евро. По оценке Минфина, 70% жителей, которых это коснулось бы, платили бы до 30 евро в год. Сейчас действует прогрессивный налог на недвижимость, который платят люди, чье недвижимое имущество стоит больше 220 000 евро – налог составляет от 0,5 до 2% от стоимости имущества.

Эксперты полагают, что план обложить налогом второе и т.д. жилье коснулся бы небольшой части населения, поскольку большинство покупает в Литве жилье именно для себя. Среднестатистический покупатель недвижимости в Литве сейчас — человек 30–35 лет, приобретающий жилье стоимостью 100 000–150 000 евро для себя, а не в качестве инвестиции.

По данным риэлторов, в Вильнюсе сейчас не больше 20% жилья покупают в качестве инвестиций, в других городах — до 10%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ