Налоги – настоящие, гарантии – мираж!

Международные организации имеют к Литве много упреков по поводу высокого налогообложения трудовых доходов. Несмотря на постояннoe кивание пальцем, власть решила эту беду Литвы усугубить еще больше, окончательно «обсодривая» лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью.

В настоящее время подоходный налог с населения составляет 15% и 9% – взносы страхования здоровья. И это касается почти всех без исключения видов деятельности. Даже минимальная «цена» бизнес-патента рассчитана исходя из подоходного налога с населения от минимальной зарплаты. Только взносы социального страхования с доходов разного размера рассчитываются по-разному. Первый серьезный шаг по уравниванию содровских взносов был сделан восемь лет назад. Тогда «ночная» налоговая реформа спровоцировала митинг и беспорядки перед зданием Сейма. Часть принятых решений была отозвана, а власть ограничилась водяными пушками. Новая «ночная» реформа прошла тихо, открыв таким образом пути максимальному налогообложению всех доходов.

Чем порочно это направление всеобщего «обсодривания»? Во-первых, оно плохо уже только потому, что ведет в сторону увеличения налогового бремени, которое просто грабительское – 55%. В случае индивидуальной деятельности, когда установлены требования уплатить налоги с минимальной зарплаты, это бремя может быть и еще больше. Когда речь идет о налогах, то их порочность растет в геометрической прогрессии, с ростом размера налогов.

Стало быть, уже начатое и последовательно продолжающееся «обсодривание» лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью, устанавливает им только взносы, однако далеко не обеспечивает гарантии. Дело в том, что весь механизм гарантий и выплат «Содры» включается только тогда, когда взносы платятся регулярно и когда они определенного размера. Например, чтобы человек, платящий взносы страхования здоровья, получил право получать пособие по болезни, он должен платить взносы ежемесячно, по крайней мере три месяца подряд. Его взнос должен быть не меньше чем с минимальной зарплаты, несмотря на то, получал ли он столько доходов или вообще не получил ничего. Если бывает перерыв хотя бы в один месяц – опять вся сказка начинается сначала. Чтобы человек получил содровскую пенсию по старости, он должен накопить 30 лет стажа социального страхования. Один год лицам, занимающимся индивидуальной деятельностью, по справке засчитывается только тогда, если он в месяц получает доходы не менее трех минимальных зарплат, и так – каждый месяц (когда выбрано минусование 30% издержек). В соответствии с трудовыми отношениями достаточно одной ММЗ, а вот в индивидуальной деятельности их требуется более трех. Когда «Содра» присылает сообщение о новом порядке уплаты взносов, она не перечисляет всех условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы вступили в силу социальные гарантии. Может быть, что человек, только что вышедший на пенсию, узнает, что все взносы платил напрасно.

Эти условия выполнить людям, занимающимся индивидуальной деятельностью, сложно, потому что их доходы, во-первых, нерегулярные, во-вторых, не одинакового размера. «Содра» этот факт игнорирует, и таким образом вся система работает только в одном направлении: платятся взносы, а социальные гарантии остаются только подвешенными в воздухе обещаниями. Говорящие об одинаковом налогообложении всех доходов игнорируют тот факт, что у лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью, уж слишком часто складывается эта асимметрия взносов и гарантий.

А люди это знают. Они больше не ходили к Сейму, водяных пушек не понадобилось. Но у людей все еще есть ноги, и они ногами голосуют за эмиграцию – от слишком большого налогового бремени и от миражей об иллюзорных социальных гарантиях.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT

Метки: N5 (1145) 2 февраля, Гарантии, налоги, Рута Вайнене