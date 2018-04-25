Налоговая амнистия

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В этом году Государственная налоговая инспекция предоставила единственную возможность заплатить без пени и штрафов «забытые» налоги. Напомним, что до 1 июля 2019 года всем налогоплательщикам предоставлена возможность декларировать «забытые» доходы и заплатить с них налоги без штрафов и пени. Это делается в первый и единственный раз, в будущем такой возможности не представится. Это касается всех — как жителей, так и юридических лиц, если они не находятся в стадии банкротства или реструктуризации. Налогоплательщики до конца июня должны заполнить или уточнить декларации за 2014-2018 гг. (можно выборочно, можно за все 5 лет) и декларировать «забытые» доходы. В таком случае Государственная налоговая инспекция не будет назначать штрафы и считать пеню за задолженность. Налоги надо заплатить в течение 20 дней со дня подачи декларации или составить график расчета на срок до 2 лет.

На этот призыв откликнулись как жители, так и компании, рассказала заместитель директора департамента права Государственной налоговой инспекции Алина Гаудутите. По телефону к специалистам ГНИ за информацией по этому вопросу уже обратились больше 600 налогоплательщиков, а самостоятельно ответы на вопросы на сайте ГНИ и kiek.lt искали еще 9000 человек. «Чаще всего налогоплательщиков интересуют практические вопросы, т.е. как подать заявление и заключить договор о графике периодических выплат, что делать, если ГНИ сообщает об освобождении от уплаты пени, каковы сроки уплаты налогов и т.д.», — сказала Гаудутите.

Уже составлены 135 графиков периодических взносов по долгам на общую сумму 665 тысяч евро. ГНИ не идентифицирует точное количество лиц, уточняющих декларации и пользующихся возможностью заплатить налоги, поскольку уточнение деклараций проводят в общем порядке. «Чтобы гарантировать конфиденциальность налогоплательщиков, мы принимаем декларации в общем порядке, человеку не надо предоставлять какие-то обосновывающие уточнение документы. Чтобы не платить пеню, налогоплательщику не надо делать дополнительные заявки, это происходит автоматически», — сказала Гаудутите.

Подготовлено литовскими СМИ