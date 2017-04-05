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Налоговая инспекция Литвы начала тщательную проверку Vilniaus prekyba и MG Baltic

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 05, 18:00   |   Комментариев: 0

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) начала тщательную проверку предприятий и акционеров группы Vilniaus prekyba и концерна MG Baltic. Такое решение принято с учетом предложения оценивавшей прежние проверки деятельности этих групп рабочей группы ГНИ применить самую строгую форму контроля – комплексные налоговые проверки, сообщила ГНИ.

ГНИ в прошлом году сообщила, что проводит проверки президента и единственного акционера MG Baltic Дарюса Моцкуса, а также четырех предприятий концерна. С лета 2015 года ГНИ проверяла возможные схемы ухода от налогов в группе Vilniaus prekyba.

Из-за незаконного влияния на эти проверки в начале этого года потерял пост начальник ГНИ Дайнорас Брадаускас  – он предоставлял вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису информацию о налоговых проверках акционеров Vilniaus prekyba и группы VP. Р. Курлянскис в самом крупном деле о политической коррупции 2016 года подозревается в подкупе бывшего лидера Литовского либерального движения Элигиюса Масюлиса.

BNS

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