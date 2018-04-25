Налоговая инспекция вернет налогоплательщикам более миллиона евро

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Государственная налоговая инспекция (ГНИ) при Министерстве финансов Литвы сообщила, что в феврале налогоплательщикам вернут переплату налога на землю.

Налоги пересмотрели в Юрбаркском, Вилкавишском, Расейняйском, Утенском, Кретингском районе, в городе Казлу-Руда, а также в Мариямпольском и Ретавском муниципалитетах. В общей сложности жителям вернут 1,12 миллиона евро.

«Жителям не надо заботиться о дополнительных заявлениях и других документах. Если в связи с дополнительными льготами со стороны самоуправлений получилась переплата, инспектор по налогам вернет ее на банковский счет по своей инициативе», — заявила представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене, добавив, что этот перерасчет затронул более 57,6 тысячи жителей.

По данным ведомства, в балтийской республике насчитывается более миллиона плательщиков земельного налога, однако из-за разных льгот его платят 717,7 тысячи жителей и предприятий. Сумма земельного налога, рассчитанная в прошлом году, составила 40,28 миллиона евро.

ГНИ напоминает, что самый удобный способ получения информации о налоговых обязательствах – через систему ГНИ (https://www.vmi.lt/manovmi/). Информацию можно получить на сайте www.vmi.lt, а также по номеру 1882.

Подготовлено по материалам СМИ